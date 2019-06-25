"Tıp Merkezi'ni daha iyi standartlara kavuşturacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tıp Merkezi'nin daha da iyi standartlara kavuşturulması için gerekli adımları attıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yüce, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tıbbi cihazları, sağlık hizmetleri ve uzman hekim kadrosuyla Büyükşehir Tıp Merkezi'nin şifa dağıttığını ifade eden Yüce, yaklaşık 45 günlük raporu inceledi.

Sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Yüce, Tıp Merkezi'ni çağın tüm gerekliliklerine karşılık üretecek bir konuma taşıyacaklarını ifade etti.

Yüce, vatandaşların merkezin çalışmalarından duyduğu memnuniyetin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tıp merkezimizi daha da iyi standartlara kavuşturmak için gerekli adımları atıyoruz. 45 günlük raporları da inceleme fırsatı buldum. 22 bin 939 hastamız muayene edilirken, 102 hastamızın şehir içi ve şehir dışı nakil işlemini gerçekleştirdik. Hasta yatağı ihtiyacı olan 38 hastamıza da ulaştık. Eğitim faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. İnşallah Tıp Merkezimizin standartlarını arttırmak, örnek bir konuma taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin."

Kaynak: AA