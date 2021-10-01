TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'in açılışına katılmayacaklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplanacak Tbmm Genel Kurulu'na katılmayacağını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in tatilde olduğu dönemde yaşanan felaketlere, acılara ve çözülmesi gereken pek çok soruna rağmen yaptıkları çağrıların duymazdan gelinerek Meclis'in toplanmadığını savundu.

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın bugün başlayacağını anımsatan Baş, Meclis Başkanlığının Genel Kuruldaki açılış oturumuna ilişkin kendilerine gönderdiği davetiyeyi okudu. Baş, "Davetiyeye biraz daha dikkatli baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın girişini takip eden anda İstiklal Marşı okunacağı söyleniyor. Geçen yıl uygulamaya koydukları bu dahiyane çözümü bu yıl da harekete geçiriyorlar. Erdoğan salona girecek, hemen İstiklal Marşı başlayacak ve tüm Meclis mecburen ayakta ve hazır olda karşılayacak." diye konuştu.

Baş, "TİP milletvekilleri olarak, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın konuşacağı bu Meclis oturumuna katılmayacağız. Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz." dedi.