Tıp dünyası bu araştırmayı konuşuyor! Kanındaki oksitosin seviyesi daha yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor

Bilim insanları nemfomani ve hiperseksüalite olarak da bilinen cinsel ilişkiye girme bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dikkat çekici sonuçlar elde etti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan araştırmada, tıp dünyasında bir hastalık olarak bilinen hiperseksüaliteden muzdarip 64 erkeğin ve 38 sağlıklı erkeğin kan değerleri incelendi.

OKSİTOSİN SEVİYESİNİN DAHA YÜKSEK OLDUĞU KAYITLARA GEÇTİ

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism isimli yayında yer alan araştırmada "cinsel ilişki bağımlısı" olarak da bilinen nemfomaniyi yaşayan erkeklerin kanlarında halk arasında "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin seviyesinin daha yüksek olduğu kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu hormonun yüksek olması sebebiyle erkeklerin cinsel ilişkiye girme bağımlılığı yaşadıklarını da duyurdu.

İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNE ÖNAYAK OLABİLİR

Araştırmayı yürüten Dr. Andreas Chatzittofis, "Anlık cinsel davranış bozukluğu olan erkeklerin kanlarında sağlıklı erkeklere göre oksitosin oranının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bu araştırma sonucunun cinsel ilişkiye girme bağımlılığına karşı bir ilaç geliştirilmesine önayak olmasını umuyoruz" dedi.

"HORMONUN ANORMAL SEVİYELERE GELMESİ BAĞIMLILIĞA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Bilim insanları, "Oksitosin hormonu cinsel davranışlarda kritik bir rolde ve bunun anormal seviyelere gelmesi cinsel ilişki bağımlılığına sebebiyet verebilir" dedi.