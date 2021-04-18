Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de korona aşılamasına ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, toplumda en çok kadınlar aşı konusunda tereddüt yaşıyo, hastalığı hafif atlatanlar ise aşı karşıtı bir tavır sergiliyor. Bu konu hakkındaki görüşleri sorulan tıp doktoru vekillerden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyledi. Aycan, "Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir. Mevcut kanun bunu zaten sağlıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un aşıya yönelik tutumlar ve etki eden faktörleri tespite yönelik araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye'de salgına karşı kitlesel aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenlerine ilişkin önemli ipuçları veren araştırmaya göre, toplumda en çok kadınlar aşı konusunda tereddüt yaşıyor.

AŞI ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Prof. Dr. Bozkurt, 9-16 Nisan 2021 arasında çevrimiçi olarak 4 bin 510 kişiyle "Aşı karşıtları, taraftarları ve müteredditleri: Aşıya yönelik tutumlar ve etki eden faktörler" başlıklı anket çalışması yaptı. Yapılan çalışmada 4 bin 79 anket değerlendirmeye alınırken, anketi cevaplayanların yüzde 42'sini kadınlar, yüzde 52'sini de erkekler oluşturdu.

Ankete katılanların yüzde 10,7'si "aşı oldum", yüzde 14,8'i "bulduğum ilk aşıyı olacağım", yüzde 19,3'ü "aşıya ilişkin tereddütlerim var, beklemekten yanayım", yüzde 9,8'i "aşı olmayı düşünmüyorum", yüzde 41,3'ü "aşı olmak için sıramı bekliyorum", yüzde 4,1'i ise "diğer" yanıtını verdi. "Sürü bağışıklığını" savunanların oranı da yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

AŞIYA GÜVEN YÜZDE 38

Çalışmada mevcut aşılara güven düzeyi yüzde 38, aşı üreten firmalara güven ise yüzde 28 olarak belirlendi. Bilime güvendiğini belirten katılımcıların oranı yüzde 75'te kalırken, yüzde 11'i bilime güvenmediğini, yüzde 33'ü ise "alternatif tıbba" güvendiğini ifade etti. Çalışmanın çıktılarına göre, gençler arasında aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı daha fazla. Buna rağmen eğitim düzeyinin artması, aşı tereddütü ve aşı karşıtlığını azaltıyor.

HAFİF ATLATANLAR AŞIYA KARŞI

Çalışmaya göre, Kovid-19'a yakalananların virüsü atlatma şekli de aşıya yönelik tutumda etkili. En çok aşı taraftarları hastalığı çok ağır atlatanlar arasından çıkarken, aşı karşıtlığı ise "Çok hafif atlattım" diyenler arasında en yüksek seviyede. En çok aşı tereddüdü ise "Ne hafif ne ağır atlattım" diyen grupça ifade ediliyor.

TIP DOKTORU VEKİLLER AŞININ ÖNEMİNİ ANLATTI

Milliyet'in haberine göre AK Parti, MHP, CHP ve HDP'li hekim milletvekilleri, aşılama oranlarının yükselmesine yönelik önerilerini açıkladı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19'dan korunmak için bir kişinin dahi aşısız kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Yaş aşağı doğru indikçe, 'ben aşı olmasam da bu hastalığı yenebilirim' diye bir düşünce oluyor. Aşılamayı öncelikle kendisi, sonra toplum sağlığı için mutlaka yaptırmak gerekiyor" dedi.

"AŞI YAPTIRMAYANA DA CEZA UYGULANABİLİR"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise halk sağlığını etkileyen bir bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyledi. Aycan, şu görüşleri dile getirdi: "Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa 'aşı yaptırmıyorum' deme hakkı yok. Ben halk sağlıkçıyım. Halk sağlığının genel prensibi böyledir. Kanunlarımız da böyle. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 'bir bulaşıcı hastalık varsa, idarenin aldığı karara herkesin uyması zorunludur' der. Bakanlık ikna ile aşı yapmak yolunu tercih etti, hükümet gönüllülüğü esnek bıraktı. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Aşıya karşı reaksiyon gösteren insanlar var, her zaman vardı. Kovid-19 da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım.

Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan

Sağlık Bakanlığı'nın daha katı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben zorla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun yaptırmaması, hepimizi etkiliyor, hastalığı topluma bulaştırıyor. Bu yüzden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Maske takılmıyor diye ceza yazılıyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor diye. Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir. Mevcut kanun bunu zaten sağlıyor."

Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor
Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?
Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 08:26:58. #1.16#

title