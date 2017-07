Tinerci Yuvası Olan Tarihi Mekan, Modern Mesire Alanına Çevrildi

SİİRT'in tarihi yerlerden biriyken tinercilerin mekanı haline gelen ve zaman zaman intihar vakalarının meydana geldiği Delikli Taş (Rasıl Hacar), Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı proje ile modern bir mesire alanına çevrildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirterek, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Ancak daha önce atıl durumdaydı. Projenin toplam maliyeti 1 milyon 156 bin liradır" dedi.



Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, daha önce tinercilerin mesken edindiği ve zaman zaman intihar vakalarının olduğu tarihi Delikli Taş alanı, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi ile modern bir mesire alnına çevrildi. Tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Burası Botan vadisine hakim olan bir yerimizdir. Deliklı Taş ile yaptığımız proje iki aşamalıdır. Delikli Taş'ın finansmanının yüzde 75'ini Dicle Kalkınma Ajansı karşılarken, yüzde 25'ini ise İl Özel İdaresi karşılamıştır. Projenin toplam maliyeti ise 1 milyon 156 bin liradır" dedi.



Bölgeye hakim bir yerde bulunan Delikli Taş, yapılan çalışmalardan sonra halka açılırken, ihale usulü olarak işletmesini alan İshak Yargıcı, daha önce Delikli Taş'ın atıl durumda olduğunu ve daha çok tinercilerin mekanı haline geldiğini söyledi. Yargıcı, "İl dışından birçok doğasever buraya gelerek manzaraya hayran kalıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor. Daha önce burası aileler için pek güvenli yer olamadığı için gelinmezdi ve daha çok tinercilerin uğrak yeri idi. Burayı işlettiğim için çok mutluyum. Buraya yeni bir restoran yapmaktayım ve bu bittiğinde buraya gelecek olan aileler yemeklerini Mezopotamya manzarası ve Botan manzarası eşliğinde yeme şansı yakalayacaklardır" dedi.



BİN METRE YÜKSEKLİĞİNDEN HATIRA I



Delikli Taş'ın turizme açılması ile beraber tehlikeye aldırmadan taş başında fotoğraf çekildiğini belirten işletmeci Ishak Yargıcı, "Bu manzarayı gören birçok vatandaş yapılan tel örgüleri atlayarak burada hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen vatandaşlar uyarılarımıza aldırmıyorlar. Daha önce burada gerek intihar eden ve gerekse nergis çiçekleri toplamak isteyen birçok vatandaşımız düşerek hayatını kaybetti. Biz işletmeciler olarak bu konuda yapılan bu tehlikeli fotoğraf çekimine karşıyız. Ancak uyarılarımız dikkate alınmıyor" dedi.



MESİRE ALANI DELİKLİ TAŞ'A AİLELER AKIN EDİYOR



Sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar piknik yapmak amacıyla Delikli Taş mesire alanına akın ediyor. Terör olaylarından ve güvenli bölge olmamasından ötürü daha önce buralara gelemediklerini belirten vatandaşlar, "Buraya gelerek piknik yapıyoruz. Daha önce buraya gelmek istiyorduk ancak güvenlik nedeni ile gelemiyorduk. Şimdi ise ailemiz ile geliyoruz ve sıcak havaları bu serin yerinde piknik yaparak geçiriyoruz" dedi.



Adana'dan Siirt'e misafirliğe geldiğini belirten Abdullah Sarı adlı vatandaş ise, "Ben Adana'dan Siirt'e eş ve dostlarımı ziyarete geldim. Rasıl Hacar diye tarihi bir yerin olduğunu öğrenince görmek istedim. Burası çok güzel bir yer. Bu doğa harikasına sahip çıkıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



