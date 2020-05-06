Tinder Görüntülü Sohbet Desteği ile Güncellenecek
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Tinder Görüntülü Sohbet Desteği ile Güncellenecek

Tinder Görüntülü Sohbet Desteği ile Güncellenecek
06.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:44

Son yıllarda hızlı bir ivme kazanan ve en popüler uygulamalar listesinde görmeye alıştığımız Tinder rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan yeni bir özelliğe kavuşacak.

Son yıllarda hızlı bir ivme kazanan ve en popüler uygulamalar listesinde görmeye alıştığımız Tinder rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan yeni bir özelliğe kavuşacak. Match Group tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Tinder görüntülü sohbet desteği ile güncellenecek. İşte merak edilen detaylar!

Tinder Görüntülü Sohbet Desteği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Match Group geçtiğimiz saatlerde açıkladığı finansal rapor ile birlikte platform için planlanan görüntülü konuşma özelliği hakkındaki bazı detaylara da değindi. Yapılan açıklamada belirtilen ayrıntılar az olsa da milyonlarca kullanıcıya sahip bir platform için büyük bir gelişmedir.

Söz konusu duyuru kapsamında yeni özellikle bu yıl içerisinde karşılaşmayı bekliyoruz. Buna karşın net bir tarih bilgisi verilmedi.

Raporlara göre Tinder son zamanlarda günlük kullanıcı sayısında düzenli bir artış yakaladı ve bu artış, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Tabii bu durumun yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan ve canları sıkılan milyarlarca insandan kaynaklandığını düşünmemiz oldukça mantıklı olacaktır.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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