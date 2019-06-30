Tinder Benzeri Uygulama Bumble'a Sesli ve Görüntülü Görüşme Geliyor

Sanal ortam arkadaşlık uygulamaları günümüzde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu uygulamalar arasında başı çekenlerden olan Bumble, kullanıcılarının birbirlerini daha iyi tanıyabilmelerine olanak tanıyabilmek için platformuna sesli görüşme ve görüntülü (video) görüşme özelliklerini getiriyor.

Sesli ve görüntülü görüşme seçeneklerinin sadece eşleşen kullanıcılar arasında gerçekleşebileceğini söyleyen Bumble, bahsi geçen görüşme yöntemleri kullanılabilir durumda olduğunda görüşme ekranının sağ tarafında bir adet video ve bir adet telefon simgesinin belireceğini ifade ediyor.

Burada bir nokta dikkatleri üzerine çekiyor. Bumble uygulaması eşleşme durumunda ilk olarak kadın kullanıcıya "telefon etme" seçeneğini gösteriyor. Erkek cinsiyetli kullanıcı ise video veya telefon görüşmesi yapma seçeneklerini ancak kadın kullanıcı olumlu yanıt verdikten sonra kullanabiliyor. Bumble uygulamasının bu durumda ilginç bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz.