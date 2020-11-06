Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı

52 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdıran müzisyen Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü ismin ölümü sanat camiasını da yasa boğdu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Vefat haberinin ardından Twitter'da Türkiye listesinde 1. olan Selçuk'a taziye paylaşımı yağdı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımı...

ORHAN AYDIN

"Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti. Timur Selçuk Seni asla unutmayacağım canımın canı... Asla."

CAN DÜNDAR

"Hafızamızdan bir ses daha koptu. Gençliğimizden bir renk daha soldu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Bu demde bir Timur Selçuk geçti. Aşk ile..."

MESUT YAR

"İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne O'nun piyano tuşları eşliğinde girmiştim. O'nun 'Caddeden sokaklara doğru yükselen sesini' asla unutmayacağım. Nur içinde yat Timur hocam, Münir Nurettin Bey'e selamımızı ilet; bir tatlı huzurda buluşursunuz dilerim."

ŞEHRAZAT

"Maalesef Timur Selçuk üstadımızı kaybetmişiz. Ülkemin, Türk Müziğinin gelmiş geçmiş En donanımlı, vatanperver, entelektüel, kendine has Kişiliği olan Dev bir Müzik Adamıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun."

BETÜL DEMİR

"Çok erken çok... Timur Selçuk bıraktığın eserler sonsuza kadar hazinedir... Huzurla uyu"

HAYKO CEPKİN

"Sevgili hocam. Gitmenize üzülsem de hak vermeden de edemiyorum. Öğrenciniz olmak, müziğinize tanık olmak ve her daim isminizi anmaktan gurur duyuyorum. Kıymetinizi bilene verdiğiniz emekleriniz için, sonsuz teşekkürler."

BERNA LAÇİN

"Söylenecek söz bulamadım... Yeri dolmayacak kayıplara bir yenisi eklendi... Ruhu şâd olsun..."

IŞIL YÜCESOY

"Muhteşem bestelere imza atmış bir müzik adamı, sevgili Timur Selçuk aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun."