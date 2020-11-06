Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları

Başarılı besteci Timur Selçuk'un hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Timur Selçuk eşi kim sorusunu araştırıyor. Şarkıları ve besteleri ile dikkat çeken isim, Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. Timur Selçuk biyografisi haberimizde.

Timur Selçuk kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü piyanist, sanat dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Selçuk hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Timur Selçuk nereli? Timur Selçuk neden öldü? İşte, Timur Selçuk hayatına dair ayrıntılar...

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Hazal Selçuk, Mercan Selçuk adında iki çocuğu bulunan Timur Selçuk, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.