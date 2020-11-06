Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları

06.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:23
Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları

Başarılı besteci Timur Selçuk'un hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Timur Selçuk eşi kim sorusunu araştırıyor. Şarkıları ve besteleri ile dikkat çeken isim, Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. Timur Selçuk biyografisi haberimizde.

Timur Selçuk kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü piyanist, sanat dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Selçuk hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Timur Selçuk nereli? Timur Selçuk neden öldü? İşte, Timur Selçuk hayatına dair ayrıntılar...

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları

Hazal Selçuk, Mercan Selçuk adında iki çocuğu bulunan Timur Selçuk, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

İlgili Haberler

Serhan Adalı kimdir? Serhan Adalı kaç yaşında, nereli?
Serhan Adalı kimdir? Serhan Adalı kaç yaşında, nereli?
Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?
Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Halil Sezai Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Timur Selçuk kimdir? Timur Selçuk nereli, kaç yaşında öldü? Timur Selçuk şarkıları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:30:36. #1.14#
title