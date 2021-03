Times Meydanı nerede? Times Meydanı neresi? Times Meydanı hangi ülkede?

Sosyal medyada sık sık paylaşılmalara konu olan ve haberlerde de kendine yer bulan Times Meydanı merak konusu oldu. Peki, Times Meydanı nerede? Times Meydanı neresi? Times Meydanı hangi ülkede?

TİMES MEYDANI NEREDE?

Times Meydanı, New York şehrinde West 42. Cadde'nin Broadway ve Seventh Avenue ile kesiştiği kavşak ve etrafındaki alan. Kesin sınırları olmamakla birlikte aşağı yukarı doğuda Sixth Avenue, batıda Eighth Avenue, güneyde 40. Cadde ve kuzeyde 53. Cadde'ye kadar uzanan bir alan olup Manhattan'ın Midtown bölgesinin batı kesimine denk gelir.

1904 yılının yılbaşı akşamı, Times Meydanı'na ismini veren New York Times'ın meydandaki yeni binalarına taşınmasının havai fişeklerle kutlanmasıyla yeni bir gelenek başladı ve her yıl yılbaşı bu meydanda havai fişeklerle kutlanmaya başlandı. Bu gelenek hâlâ devam etmektedir. Her yıl meydanda oluşan binlerce kişilik kalabalık yeni yılı gösteren meşhur ışıklı topun inişini seyreder. Times Meydanı yoğun trafiğiyle ünlü olduğu gibi taksileriyle de ünlü bir meydandır.