-Times Meydanı'na kurulan dönme dolap NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'na kurulan dönme dolap halka açıldı. 12 dakikalık süreyle binilebilen dönme dolap, New York şehrini farklı açılardan görme imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun