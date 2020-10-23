Times gazetesi, Hamas'ın İstanbul'da 2 yıl önce 'gizli siber saldırı üssü' kurduğunu iddia etti

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Hamas'ın siber saldırı ve karşı istihbarat operasyonları için Türkiye'de gizli bir merkez kurduğunu yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Gazze'yi yöneten Filistinli örgüt ve siyasi parti Hamas'ın, siber saldırı ve karşı istihbarat operasyonları için iki yıl önce Türkiye'de gizli bir merkez kurduğunu iddia etti.

Gazetenin Kudüs muhabiri Anshel Pfeffer imzalı haberde merkezin, Hamas'ın Gazze'deki askeri lider kadrosu tarafından yönetildiği ve Türkiye'de hükümetin bilgisi dahilinde olmadan açıldığı öne sürüldü.

Batılı istihbarat servislerine dayandırılan haberde, İstanbul'daki merkezin Hamas'ın resmi ofisinden ayrı olduğu belirtiliyor.

Times'a konuşan Batılı istihbarat kaynaklarına göre Hamas'ın siber saldırı ve karşı istihbarat faaliyetlerini yürüten unsurlar, Türkiye'deki diğer Hamas üyeleri tarafından bilinmiyor Türkiye hükümetini de birimin varlığından haberdar etmedi.

Haberde, merkezin Gazze'deki kıdemli Hamas üyesi Samakh Saraj tarafından yönetildiği ve doğrudan Hamas lideri Yahya Sinvar'a rapor verdiği bildiriliyor.

Times'taki haberde merkezin üç görevinden söz ediliyor. Birincisi, silah üretiminde kullanılmak üzere "çifte kullanım" amaçlı ekipman satın almak.

Ayrıca Hamas'ın Arap ülkelerindeki düşmanlarına karşı siber operasyonları koordine etmek de görevlerden biri olarak sıralanıyor. Bunlar arasında Gazze'deki rakip Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki temsilcilikleri bulunuyor.

Üçüncü görevin ise Hamas içinde sadakatinden şüphe duyulanların gözetlenmesi ve sorgulanması ile ilgilenmek olduğu belirtiliyor.

Times'taki haberde, Hamas'ın son yıllarda Arap dünyasında güç kaybettiği, bağlantılı olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin Mısır ve diğer batı yanlısı Arap ülkelerinde, "Arap Baharı"nın örgütleyicilerinden biri olarak görülüp gözden düştüğü ifade ediliyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Hamas'ın buradaki ana ofisini de kapattığı belirtiliyor.

'Hamas lideri Yahya Sinvar, Mahmud Abbas'ın yerine geçmek istiyor'

Haber şöyle devam ediyor:

"Gazze Hamas'ın ana üssü, ama İsrail ve Mısır'ın uyguladığı abluka nedeniyle başka dayanak noktalarına ihtiyaç duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da daha büyük bir rol üstlenmek amacıyla devreye girdi. Onun desteği ile Hamas 2012'de İstanbul'da ofislerini açtı. Ancak faaliyetlerini yetkililerin gözetimi altında sürdürmesi, Türk güvenlik servislerinin bilgisi dahilinde olmadan bir yan unsur olarak bu merkezin açılmasına neden oldu.

"İstanbul geçen ay Hamas ile Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'ni kontrol altında tutan daha büyük ve daha eski Fetih örgütü arasında uzlaşma görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

"Ancak 2021'de Filistin seçimlerini yapma konusunda henüz nihai anlaşmaya varılmış değil ve iki tarafta da uzlaşmaya karşı çıkanlar var. Sinvar, 84 yaşındaki El Fetih lideri ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine geçmek istiyor - seçimle veya gerekirse de zorla."