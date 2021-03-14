TİM eski Başkanı Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor
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TİM eski Başkanı Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor

14.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:37
TİM eski Başkanı Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savurularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savurularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

TİM eski Başkanı ve iş insanı 56 yaşındaki Oğuz Satıcı, geçen 11 Mart gecesi, saat 00.15'te Bodrum'da bir otelin bahçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı yanında Oktay Kaynarca'nın oturduğu 4 kişilik golf arabasının arkasında yolculuk yaparken beklenmedik bir kaza yaşandı. Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde arka koltukta oturan Satıcı, yol kenarına savruldu. Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. Satıcı'nın tedavisi sürerken yakınları ve çalışma arkadaşları, sık sık hastaneye gelerek doktorlarından durumu hakkında bilgi alıyor.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / BODRUM (Muğla)

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