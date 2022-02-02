TİM Başkanı Gülle: "Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı" - Haberler
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TİM Başkanı Gülle: "Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bakanlıkta düzenlenen ocak ayı dış ticaret rakamlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bakanlıkta düzenlenen ocak ayı dış ticaret rakamlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı. (2)

"Her firmamızın ihracatçı olabileceğine yürekten inanıyoruz. İhracat varsa üretim var, istihdam var, umut var"

"Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı"

TİM Başkanı Gülle: Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı

TİM Başkanı Gülle: Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı

TİM Başkanı Gülle: Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Türkiye, İhracat, Ocak, Güncel, Haber

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