TİM Başkanı Gülle: "Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bakanlıkta düzenlenen ocak ayı dış ticaret rakamlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı. (2)

"Her firmamızın ihracatçı olabileceğine yürekten inanıyoruz. İhracat varsa üretim var, istihdam var, umut var"

"Tam 1516 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı"