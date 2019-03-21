Tillo'da 'Işık Hadisesi' İlgiyle İzlendi

SİİRT'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin uyguladığı yöntemle, her yıl ekinoks günlerinde, güneş ışınlarının ışık kırılması yoluyla, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi.?

Tillo'da kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikleri, vatandaşların yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da izledi. İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kuran-ı Kerim okunan etkinliklerde ilahiler seslendirildi. Güneşin doğmasını bekleyenler, ışığın görülmesiyle dua edip salavat getirdi. Saat 06.30 sıralarında gerçekleşen hadiseyi vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. Etkinliğe katılanlar, yaklaşık 5 dakika süren olayı dev ekrandan izleyip, uzun süre dua etti.

IŞIK HADİSESİ

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatına üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar inşa etmiştir. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor.

- Siirt

Kaynak: DHA