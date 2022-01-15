TikTok videosu yüzünden tartıştığı ünlü TikToker sevgilisini öldürdü - Haberler
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TikTok videosu yüzünden tartıştığı ünlü TikToker sevgilisini öldürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika'da geniş bir çevre tarafından tanınan ünlü TikToker Rory Teasley, video oyun yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins tarafından boğularak öldürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve çektiği TikTok videoları nedeniyle başta Amerika kıtasında olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde tanınan ünlü TikToker Rory Teasley, erkek arkadaşı Docquen Jovo Watkins ile oyun videosu yüzünden tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın daha da ileriye gitmesinin ardından Watkins, ünlü TikToker Teasley'i boğarak öldürdü.

Ünlü TikToker Rory Teasley, son olarak yayınladığı TikTok videosunda yaşlılıktan bahsetmişti. Yatakta oturduğu sırada ağrıya sırtını tutarak konuşan 28 yaşındaki TikToker, yaşlılığın zor olduğunu belirtmişti.

31 yaşındaki Docquen Jovo Watkins, olayın ardından cinayeti de itiraf etti. Erkek arkadaşına sert bir şekilde burduğunu belirten Watkins, hareketsiz kalmasının ardından da boğduğunu söyledi. Polis, Watkins'i cezaevine gönderdi.

ABD'li TikToker Rory Teasley, TikTok'a yüklediği videolar nedeniyle kısa sürede ünü yakalamıştı.

TikTok videosu yüzünden tartıştığı ünlü TikToker sevgilisini öldürdüDocquen Jovo Watkins, sevgilisini öldürmesinin ardından cezaevine gönderildi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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TikTok videosu yüzünden tartıştığı ünlü TikToker sevgilisini öldürdü

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