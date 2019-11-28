TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi
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TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi

Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadın tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken videoyu kaldırdığı gerekçesiyle özür diledi

28.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:41
TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi

Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadının 'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çektiği videoyu kaldırmasıyla ilgili olarak özür diledi.


TikTok, videonun bir saatten az bir süre içerisinde yeniden yüklendiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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