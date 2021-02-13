TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti

Video paylaşım platformu Tiktok'ta canlı yayın yapan Merlin Samirşah lakaplı bir şahıs, bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini söyledi. Kadına, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyen şahıs, kadının annesinin de evini de yakmakla tehdit etti. Sosyal medya infial yaratan söz konusu video, izleyenleri dehşete düşürdü.

TikTok üzerinden canlı yayın yapan Merlin Samirşah lakaplı şahıs, Hacer adında bir kadına tecavüz edip öldüreceğini sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını söyledi.

"ÖZGECAN GİBİ OLACAK ONUN SONU"

Videoda bir kadına tehditler savurduğu görülen şahsın kullandığı ifadeler kan dondurdu. Merlin Samirşah lakaplı şahıs, "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını kesmezsem. Onu bulup ailesini de onu yakacağım. Herkes kaydı alsın. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu. O ellerini keseceğim senin" tehditlerini savurması infial yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuyla ilgili açılan #MerlinSamirşahTutuklansın etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Konuyla ilgili yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.