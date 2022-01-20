TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan sosyal medya platformu TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, "Çocukların verileri ile ilgili olarak bir dizi uyum çalışması gerçekleştirdik.

Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan sosyal medya platformu TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, "Çocukların verileri ile ilgili olarak bir dizi uyum çalışması gerçekleştirdik. Platformumuzu yalnızca 13 yaş ve üzeri kişilerin kullanmasına izin veriyoruz. 13 yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen hesapların silinmesi ve askıya alınması için de çeşitli mekanizmaları geliştirdik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda TikTok'un Ortadoğu, Afrika, Pakistan ve Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci dinlendi. Tukan, TikTok'un politikalarına uymayan içeriklere karşı sert tutum takındıklarını belirterek, "Güvenlik merkezimiz aynı zamanda Türkçe dilinde de mevcut. Düzenli aralıklarla şeffaflık raporu yayımlıyoruz. TikTok, Türkiye'deki kullanıcılarımızla alakalı onların iyiliği ve refahının sağlanması konusunda ortaya bir taahhüt koymuştur. Bu kapsamda da 2022 yılında bu çalışmalarımızı sürdürerek geliştirme yönünde taahhüdümüzü tekrar ifade etmek isteriz" dedi.

Gelen ise, verilerin gizliliği ve korunmasının kendileri için önemli bir konu olduğunu belirterek, "2016 yılında yasalaşan 6698 sayısı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uyum kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Örneğin, TikTok'un gizlilik politikasını KVKK kapsamında yeniden güncelledik. Türkiye'de veri işleme faaliyetlerine ilişkin kişisel veri saklama ve imha politikası ile kişisel veri envanterimizi yine ilgili kanun gereğinde güncelledik. Çocukların verileri ile ilgili olarak bir dizi uyum çalışması gerçekleştirdik. Platformumuzu yalnızca 13 yaş ve üzeri kişilerin kullanmasına izin veriyoruz. Yaş kapısı dediğimiz mekanizmayı hayata geçirdik. 13 yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen hesapların silinmesi ve askıya alınması için de çeşitli mekanizmaları geliştirdik." ifadesini kullandı.