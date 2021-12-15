TikTok fenomeni Camila Elle uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı

Abd'nin Florida eyaletinde yaşayan ve TikTok'ta büyük bir hayran kitlesi olan model Camila Elle, uçakta erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada baygınlık geçirdi.

HAVALANDIRMA BOZUKTU

Elle, Las Vegas'ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaştı. Kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.

"HER HAREKETİMİZİ HİSSEDİYORDUK"

Elle, "Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hissedebiliyorduk" dedi ve ardından baygınlık geçirdiğini açıkladı.

YAŞADIKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi. Model, yaşadıklarını TikTok'ta takipçilerine anlattı.

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