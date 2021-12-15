TikTok fenomeni Camila Elle uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı - Haberler
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TikTok fenomeni Camila Elle uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı

TikTok fenomeni Camila Elle uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
Haberler.com - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan TikTok fenomeni model Camila Elle, uçakta erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girerken bayıldı. Elle'nin sıcak hava, dar alan ve türbülans nedeniyle 5 bin feet yükseklikte bayıldığı belirtildi.

Abd'nin Florida eyaletinde yaşayan ve TikTok'ta büyük bir hayran kitlesi olan model Camila Elle, uçakta erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada baygınlık geçirdi.

Elle, Las Vegas'ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaştı. Kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.

TikTok fenomeni Camila Elle uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı

Elle, "Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hissedebiliyorduk" dedi ve ardından baygınlık geçirdiğini açıkladı.

Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi. Model, yaşadıklarını TikTok'ta takipçilerine anlattı.

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