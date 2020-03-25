TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subuşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı Sevgilisiyle evde karantinada olan Şeyma Subaşı, TikTok için altında sadece iç çamaşırının olduğu kıyafetiyle video çekip paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem olan Subaşı, videosunu silmekle yetinmeyip hesabını komple kapattı.

Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile evde karantina altında tutuluyor. Vaktinin büyük bir kısmını sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulamasına merak sardı. Dans video çeken Subaşı, yanlış bir kıyafet tercihi yaptığı için tepkilerin odağı haline geldi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS VİDEOSU ÇEKTİ

TikTok'ta bir hesap açan Subaşı, 'Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok'u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte' diyerek iç çamaşırıyla video çekerek hem TikTok'da hem de Instagram hesabında paylaştı. Her zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın altında sadece iç çamaşırı olduğunu gören takipçileri ise adeta çileden çıktı. Gelen tepkilere sessiz kalamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını kapattı.