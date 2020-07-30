Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Gaziantep İslahiye'de bir kişi, lavaboyu açmak için kullandığı malzeme nedeniyle az kalsın canından oluyordu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişinin tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı madde az kalsın ölümüne sebep oluyordu. İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde tıkanan lavaboyu açmak isteyen Hüseyin G. lavabo açıcı maddenin üzerindeki yazıyı okumadan dökünce patlama meydana geldi. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin G. hastaneye kaldırıldı. Hüseyin G.'nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı. "DÖKTÜKTEN SONRA ÇEKİLMEME FIRSAT KALMADI" Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G., "Sıvıyı tezgahın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum" dedi. DOKU NAKLİ YAPILMASI GEREKİYOR Ağır yanıklar nedeniyle bir süre tedavi gören Hüseyin G.'ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı nedeniyle doku nakli yapılması gerektiği öğrenildi. Kaynak: İHA