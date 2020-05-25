Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
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Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosu için markete giderek lavabo açıcı aldı. Kullanım talimatlarına uymasına rağmen kimyasal çözücünün adeta bomba gibi patlaması sonucu genç kadının yüzünde 2'inci dereceden yanıklar oluştu.

25.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:25

Reklam sektöründe çalışan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı kimyasal çözücünün patlaması sonucunda yüzünden yaralandı. Yüzünde 2'inci derecek yanıklar oluşan Atay, haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını söyledi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay, Beyoğlu Cihangir'de Cuma günü meydana geldi. Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosu için markete giderek lavabo açıcı aldı. Eve dönen Atay, kullanım talimatları doğrultusunda ürünü lavaboya dökerek sıcak suyu eklemeye başladı. Suyu eklediği sırada kimyasal madde olan lavabo açıcı patladı. Atay önce gaz patlaması yaşandığını düşündü ancak yüzünde büyük bir acı hissedince yandığını söyleyerek annesinden yardım istedi. Bunun üzerine annesi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Özlem Atay tedavi altına alındı.

Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde 2'inci derece yanıklar oluştu

"BOMBA GİBİ PATLADI, NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Özlem Atay, "Akşam üzeri lavabo tıkandı. Ben de marketten aldığım çözücüyü lavaboya döktüm. Kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu anlayamadım. Annem direk soğuk suyun altına soktu beni. Ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler ve tedavi altına aldılar beni. Yanık ve yüzümdeki hasarla ilgili raporlarımı aldık. Yüzüme bu denli zarar verdi. Bu ürün ve üreticileri konusunda hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Çarşamba günü avukatımla birlikte adliyeye giderek şikayetimizi bulunacağız" dedi.

AVUKAT OKTAY: ÜRÜNÜN TOPLATILMASINI TALEP EDECEĞİZ

Özlem Atay'ın Avukatı Kübra Oktay ise, "Sonuna kadar müvekkilimin elem ve kederini karşılayacak, başka vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına yüksek bedelli maddi ve manevi bir tazminat davası açacağız. Daha da önemlisi kamu düzeninin ilgilendirdiği için sonuna kadar takipçisi olacağız. İlgili ürününün başka vatandaşlarımıza zarar vermemesi için toplatılmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde 2'inci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde 2'inci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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