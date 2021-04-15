TİKA Özbekistan'daki bir üniversitenin 3 dersliğini cihazlarla donattı
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TİKA Özbekistan'daki bir üniversitenin 3 dersliğini cihazlarla donattı

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
TİKA Özbekistan'daki bir üniversitenin 3 dersliğini cihazlarla donattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesindeki 3 dersliği teknik ekipmanlarla donattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesindeki 3 dersliği teknik ekipmanlarla donattı.

TİKA tarafından teknik ekipmanlarla donatılan Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesindeki dersliklerin açılış töreni düzenlendi.

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ile TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney tören öncesinde Üniversite Rektörü Şuhrat Siraceddinov ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliğini ele aldı.

Görüşmede Siracedinov, büyük bir millet ve ülke olan Türkiye'nin Büyükelçisi'ni üniversitede ağırlamanın kendileri için şeref olduğunu söyledi.

Sireceddinov, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Nevai'nin adını taşıyan üniversitedeki dersliklerin TİKA tarafından donatılmasının kendileri için önemli olduğunu ve bunun ikili ilişkilerin üst düzeye çıkarılmasına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Üniversite öğrenci ve öğretim görevlileri arasında Türk diline büyük bir ilginin bulunduğuna dikkati çeken Siraceddinov, Türk öğretmenlerin Türk dili eğitimi verdiği üniversitede çok sayıda öğrencinin Türkçe öğrendiğini aktardı.

Rektör Siraceddinov, şunları söyledi:

"Türkiye'de Ali Şir Nevai Merkezinin kurulması ve heykelinin dikilmesinin zamanı geldi diye düşünüyoruz. Türk dili konuşan ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Nevai Merkezini açtık, heykellerini diktik. Tabii ki artık Türkiye'de de bunların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, bizlerin ortak yapacağımız çalışmalardan biri olacak. Özbekistan'da bir Türk Kültür Merkezinin, Türkiye'de de Ali Şir Nevai Merkezinin açılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız."

"Türkiye'de Ali Şir Nevai Merkezi kurulması lazım"

Taşkent Büyükelçisi Bekar da ata yurdu Özbekistan'da Türkiye'nin Büyükelçisi olarak görev yapmanın özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, Türk halklarının büyük şairlerinden Nevai'nin ismini taşıyan üniversitede bulunmaktan ve iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de Ali Şir Nevai Merkezinin kurulmasını desteklediğini belirten Bekar, "Türkiye'de Ali Şir Nevai Merkezi kurulması lazım, aynı zamanda Taşkent'te de bir Türk Kültür Merkezi kurulmalı ki karşılıklı ilişkiler her alanda gelişsin. Türkiye olarak Ankara veya İstanbul'da bir Özbek Kültür Merkezi, aynı zamanda Taşkent'te de bir Türk Kültür Merkezi açmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Olgan, Tüney ve Siraceddinov TİKA tarafından projektör, akıllı dokunmatik tahta, WİFİ cihazları, yazıcı ve bilgisayarlarla donatılan dersliklerin açılışını yaptı.

Derslikleri ziyaret eden Olgan ve Tüney burada eğitim gören Özbek öğrencilerle sohbet etti. Özbek öğrenciler de Türkiye'yi ve Türkçeyi çok sevdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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