TİKA'nın Desteklediği Çadlı Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor
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TİKA'nın Desteklediği Çadlı Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor

TİKA'nın Desteklediği Çadlı Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Başkent Encemine'de, okula gidememiş kızlar ve dul kadınlardan oluşan 25 bayana pasta ve hamur işi yapımı konusunda eğitim verilerek, donanım desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Başkent Encemine'de, okula gidememiş kızlar ve dul kadınlardan oluşan 25 bayana pasta ve hamur işi yapımı konusunda eğitim verilerek, donanım desteği sağlandı.

3 hafta süren eğitimin bitiminde faydalanıcılara kek pişirme makinesi ile un, şeker ve yağ gibi temel gıda üretim malzemeleri desteği sağlanarak, evlerinde üretim yapabilmelerine ve elde edecekleri gelirle yaşam şartlarını iyileştirmelerine imkan sağlandı.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine, Çad Mesleki Eğitim ve Esnaf Bakanı İsabel Hasna Casseri, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Kadın - Aile ve Çocukları Koruma Bakanlığı Temsilcisi Khadidja Hissein Hassan, TİKA Encemine Program Koordinatörü Melih Mücahid Ateş ve diğer yetkililer katıldılar.

Çad Mesleki Eğitim Bakanı Casseri törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın desteğinin doğru zamanda geldiğine ve gerçekleştirilen projelerin Çad Devleti'nin "Kadınların Otonomizasyonu" politikalarını desteklediğine dikkati çekerek TİKA'ya teşekkür etti.

Encemine Büyükelçisi Kaygısız ise konuşmasında, eğitimin Çad toplumunun ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek "Türkiye, Çad'a yardım ve destek sağlıyor ve desteklemeye devam edecek. " dedi.

TİKA Çad Koordinatörü Ateş de Çad'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla mesleki eğitim, kapasite artırımı ve tecrübe paylaşımı projelerine öncelik verdiklerini, aynı zamanda dezavantajlı gruplara da destek verdiklerini kaydetti.

Tören, katılımcılara sertifika ve malzeme verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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