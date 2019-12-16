: TİKA'nın 62'nci yurtdışı ofisi Lefkoşa'da açıldı

16.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de çok önemli bir pozisyonda ve stratejik merkezdedir. Dolayısıyla KKTC'yi güçlendirmek ve refahını artırmak hepimizin görevidir." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 62'nci yurt dışı ofisinin resmi açılışı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin açılışına, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, siyasetçiler, askeri erkan ile çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

TİKA'nın KKTC'de faaliyet gösterecek olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Tatar, TİKA'nın Türk tipi kalkınma ofisi (veya modeli) tecrübesi ve birikimiyle KKTC'ye değer katacağını söyledi.

Başbakan Tatar, "KKTC, 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de çok önemli bir pozisyonda ve stratejik merkezdedir. KKTC, artık Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve barışı için Doğu Akdeniz'deki bu pozisyonda fevkalade önemli bir statüdedir. Dolayısıyla KKTC'yi güçlendirmek ve refahını artırmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Kültürel anlamda yapılacak çalışmalarla Kıbrıs Türkü'nün mirasını koruyacaklarına ve geliştireceklerine dikkati çeken Tatar, bütün bunların da turizme katkı sağlayacağını söyledi. KKTC'nin lokomotif sektörünün turizm olduğunu hatırlattı.

"TİKA denildiğinde 30 bin proje gururla karşımızda durmaktadır"

Bakan Ersoy da TİKA ofisinin açılması vesilesiyle, KKTC'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "TİKA, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden gelen, insani ve vicdani yargılarını, somut eylem ve projelere dönüştüren bir kurumdur." dedi.

TİKA'nın, Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin insan merkezli politikalarının somut eserlerini inşa etmekte olduğunu kaydeden Ersoy, "Bugün TİKA denildiğinde, dünyanın dört bir yanında hayat bulmuş yaklaşık 30 bin proje gururla karşımızda durmaktadır. Güçlü kurumsal yapısıyla, ortaya koyduğu öncü ve özgün projelerle sağlanan başarı, uluslararası saygınlığı da beraberinde getirmiştir. İşte bu saygın güç bugün KKTC'de Lefkoşa ofisini açarak faaliyet alanını genişletiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, bundan önce TİKA tarafından KKTC'de bir takım faaliyetlerin yapıldığını hatırlatarak, açılan ofis ile daha aktif bir faaliyet sürecini başlattıklarına dikkati çekti.

"Türkiye'nin desteğiyle dünyadaki konumumuz güçlenecek"

Bakan Çavuşoğlu da TİKA'nın ofisinin açılışının bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, devletin kalkınması ve ekonomik kalkınma için ülkeyi daha güzele taşımak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.

TİKA temsilciliğinin KKTC'de açılmasının ihtiyaçların karşılanması için önemli bir adım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasınız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak. Türkiye'nin verdiği destek dünyadaki konumumuzu güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Başçeri de Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşların KKTC ile yakın iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin KKTC'de faaliyet gösteren kurumlarının arasına TİKA gibi 30 yıldan fazladır, geniş coğrafyalarda tecrübe edinmiş bir kurumun katılmasının olumlu sonuçlar getireceğini dile getiren Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak kendisini bu anlamda şanslı hissettiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından ofisin resmi açılışı için kurdela kesildi. Daha sonra Başbakan Tatar ve diğer davetliler, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'ni gezdi.

Kaynak: AA

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