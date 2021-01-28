TİKA, Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap bağışladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) iş birliğinde Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) iş birliğinde Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap desteği sağladı.

Başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun kütüphanesine bağışlanan 1000 kitap, temsili törenle teslim edildi. Törene TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ile Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Salaydin Zekir katıldı.

Söğüt, yaptığı açıklamada, proje kapsamında Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap bağışı yapıldığını anımsatarak, bu proje ile eğitim ve kültür alanlarındaki projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) de kitapların tasnifi ve dağıtımında önemli katkıları olduğunu aktaran Söğüt, TİKA'nın dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da eğitim-öğretim alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Söğüt, TİKA olarak soydaşların eğitim kalitesini yükseltme çabalarının yanında ırk, din ve dil ayırt etmeksizin her çocuğun eşit şekilde eğitim alması çalışmalarını desteklemek amacıyla bugüne dek birçok okul inşası, onarım ve donanım çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 2005'te 2020'ye kadar 1000'e yakın projeyi hayata geçirdiğini aktaran Söğüt, bu çalışmalar içinde en büyük paya eğitim ve kültür alanındaki proje ve faaliyetlerin sahip olduğunu dile getirdi.

Söğüt, Kuzey Makedonya'da Türkçenin yaşatılmasında önemli katkılar sunan Türkçe eğitim veren ilkokullara, Türkoloji bölümlerine, devlet arşivlerine, milli kütüphaneye ve diğer kurumlara kitap dağıtımının planladığını belirterek, milli değerlerin korunması ve ortak dilin yaşatılması adına gerçekleştirilen bu projeye katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti.

Okul Müdürü Zekir de TİKA tarafından yapılan kitap bağışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kitaplardan tüm öğrenci ve öğretmenlerin yararlanacağını söyledi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı ve Kitap En Sağlam Köprüdür Konferans Programı kapsamında gerçekleşen kitap dağıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının destekleriyle yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman