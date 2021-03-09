TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu
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TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu

09.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:29

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA), Sürdürülebilir Tarımsal Üretim-Seracılık Projesi kapsamında Kuzey Makedonya'nın Vasilevo şehrindeki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA), Sürdürülebilir Tarımsal Üretim-Seracılık Projesi kapsamında Kuzey Makedonya'nın Vasilevo şehrindeki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteği sağladı.

Vasilevo Belediyesi'ndeki törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Vasilevo Belediye Başkanı Maryan Yanev, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Süğüt, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu da katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu belirterek "Bugün buradaki mevcudiyetimiz de bu anlayışın bir tezahürüdür." dedi.

Kuzey Makedonya'nın üretim ve istihdam alanlarında ihtiyaç duyduğu desteği her zaman sağladıklarını belirten Sekizkök, Türkiye'nin tecrübelerini bu topraklara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt de TİKA'nın dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma projelerini hayata geçirmek amacıyla tüm gücüyle çalıştığını; 2005-2021 yıllarında da Kuzey Makedonya'da 1000'in üzerinde proje hayata geçirdiğini aktardı.

Bugün burada bulunmalarının asıl sebebinin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan soydaşların yaşam kalitesini artırma ve ekonomik gücünü sağlamlaştırma noktasında büyük önem taşıyan seracılık projesinin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Söğüt, bu kapsamda 140 çiftçi aileye biber ve domatesten oluşan verimi yüksek sebze çeşidinin bir yıl boyunca ekiminin sağlanması için seracılık ekipmanı hibe edildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yanev ise böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vasilevo Belediye Başkanı olarak Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine ve özellikle de her zaman dost olduğumuz ve mükemmel bir iş birliğimizin bulunduğu Türk halkına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Proje kapsamında bölgedeki 140 aileye verimi yüksek sebze (biber ve domates) çeşitlerinin yıl boyunca ekiminin sağlanması için gerekli seracılık ekipmanları (sera konstrüksiyonu, sera örtüsü ve damla sulama sistemi) ile tohum desteği sağlandı.

TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu
TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu
TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu
TİKA, Kuzey Makedonya'daki 140 aileye seracılık ekipmanları ve tohum desteğinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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