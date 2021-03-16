TİKA, Kuzey Makedonya'da 308 aileye ceviz fidanı desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'daki 308 aileye ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'daki 308 aileye ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya'nın Dolneni belediyesinde bulunan ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) çatısı altında faaliyet gösteren Yakup Efendi Derneği'nde düzenlenen törende, 120 aileye ceviz fidanları dağıtıldı. Törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin de katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, ceviz fidanı dağıtım töreni için bir araya geldiklerini belirterek, "Bunlar birer sembolik anlamda jest olarak görülse dahi buradaki üretimde çeşitliliği geliştirmeye yönelik önemli girişimlerdir. Bunların arkası da gelecektir." ifadelerini kullandı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, söz konusu proje ile kırsal kesimde kısıtlı şartlarda yaşayan dar gelirli aileler için alternatif geçim kaynağı yaratılarak hayat standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunulacağı kaydedilirken, Dolneni'nin yanı sıra Plasnica ve Kırçova bölgelerinde toplam 308 aileye 10 bin 240 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina