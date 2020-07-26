TİKA'dan Sudan'da kadın istihdamına destek
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TİKA'dan Sudan'da kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamaları için malzeme desteğinde bulundu.

26.07.2020 21:58 | Son Güncelleme: 26.07.2020 22:52

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamaları için malzeme desteğinde bulundu.

TİKA, Sudan'ın Mavi Nil, Güney Kurdufan, Darfur gibi çatışma bölgelerinden ve Güney Sudan gibi çevre ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığı Hartum'un Cebel-i Evliya Mahallesi'nin Mandela bölgesinde 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamak üzere malzeme temin etti.

Bölge halkına yönelik faaliyetler yürüten Crafts for Sustainable Development Derneği tarafından dikiş-nakış ve aşçılık gibi konularda onlarca kadına eğitim verildi. Eğitimden faydalanan kadınlara TİKA tarafından 10 dikiş makinesi, 10 nakış makinesi, 10 deri işleri işleme makinesi,10 fırın ve 10 baharat işleme makinesi dağıtıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Bugün burada dikiş makinesi, baharat makinesi, fırın gibi bazı makineler dağıtacağız. Arzumuz bunları Sudan'ın bütün vilayetlerinde yüzlerce kadına ulaştırmak. Buradan başarı hikayeleri üretebilirseniz ve bunlar Türkiye'ye ulaştığında inanın çok daha fazlası gelecek inşallah. Sudan kadını dünyanın en güçlü kadınlarından biridir. Kendinize inanın ve güvenin." ifadesini kullandı.

TİKA Koordinatörü Bilal Özden de başkentin yanı sıra diğer eyaletlerde de benzer projeler yapacaklarını, kadınların yanı sıra gençlere ve mesleki eğitim almasına rağmen işini kurma imkanı bulamayan dar gelirli meslek sahiplerine yönelik projeler de geliştireceklerini kaydetti.

TİKA'dan Sudan'da kadın istihdamına destek

Kaynak: AA

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