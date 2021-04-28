TİKA'dan Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
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TİKA'dan Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİKA'dan Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, başkent Belgrad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, başkent Belgrad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Düzenlenen dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, TİKA'nın "Erenler Sofrası" projesi ile Müslümanların yanında olduğunu ifade etti.

TİKA'nın 2 binden fazla yardım paketini ihtiyaç sahibine ulaştırdığını aktaran Aksoy, "Ramazan ayı, paylaşma ayı. Biz de burada hem ramazan paketlerimizi paylaşıyoruz hem de sevgimizi, vatandaşlarımızın selamlarını iletiyoruz." dedi.

Belgrad Başimamı Halid Malic de TİKA'ya yardımları dolayısıyla teşekkür ederek, "İhtiyaç sahibi çok ailemiz var. Mübarek ramazan ayında onları unutmadığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Törene, TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Tosbat da katıldı.

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak adlandırdığı program kapsamında 87 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk

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