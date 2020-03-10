TİKA'dan Mozambik'te pamukçuluğa destek
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Madagaskar, Mozambik, Güncel

TİKA'dan Mozambik'te pamukçuluğa destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik Pamukçuluğunun Desteklenmesi Programı'nın 6'ncı ayağını oluşturan pamuk fiber kalitesinin artırılması eğitimi başarıyla tamamlandı.

10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
TİKA'dan Mozambik'te pamukçuluğa destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik Pamukçuluğunun Desteklenmesi Programı'nın 6'ncı ayağını oluşturan pamuk fiber kalitesinin artırılması eğitimi başarıyla tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2018'deki Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan ziyaretinin ardından ülkenin tarım sektörünü desteklenmesi için başlatıldığı kaydedildi.

Proje öncesinde Mozambik'in tarım gelirleri içerisinde önemli rol oynayacağı değerlendirilen pamuk üretiminin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve ekipman desteğinde bulunulduğu vurgulandı.

Program kapsamında pamuk fiber kalitesinin artırılması eğitiminin, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından video konferans yöntemiyle verildiği belirtilerek Maputo Program Koordinasyon Ofisi'nde gerçekleştirilen eğitimde, pamuk fiberinin işlenme süreçleri, kayıp azaltıcı tedbirler ve test yöntemleri gibi konuların interaktif olarak incelendiği aktarıldı.

Proje kapsamında eğitime katılan Fernando João Nhampossa, çok faydalı bir eğitimin gerçekleştiğini belirterek "Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübesinden faydalanıp kendi toprağımıza değer katmak istiyoruz." dedi.

Açıklamada, Türk tohumlarının Mozambik'te denendiği ve pamuk veriminin artırılmasının hedefler arasında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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