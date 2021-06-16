TİKA'dan Kosova'nın Viti bölgesindeki kadın derneğine tarım desteği
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TİKA'dan Kosova'nın Viti bölgesindeki kadın derneğine tarım desteği

TİKA'dan Kosova'nın Viti bölgesindeki kadın derneğine tarım desteği
Anadolu Ajansı / Agim Sulaj - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından (TİKA) Kosova'nın güney kesiminde bulunan Viti bölgesinde "Kosova'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Keçi Sütü ve Keçi Sütü Ürünlerinin Desteklenmesi Projesinin" açılışı gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından (TİKA) Kosova'nın güney kesiminde bulunan Viti bölgesinde "Kosova'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Keçi Sütü ve Keçi Sütü Ürünlerinin Desteklenmesi Projesinin" açılışı gerçekleştirildi.

TİKA, proje kapsamında Goşica Kadınlar Derneğine keçi sütü ürünleri üretimi için donanım desteğinde bulunurken, bu vesileyle düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer ve Viti Belediye Başkanı Sokol Haliti katıldı.

Büyükelçi Sakar, buradaki konuşmasında, TİKA'nın Türkiye'nin kalkınma yardımlarının lokomotif kuruluşu olduğunu belirterek, "Bugün Viti'de açılışını yaptığımız proje hem tarımsal kalkınmaya, hayvancılığa verilen destekle önem kazanıyor hem de bir kadın derneği aracılığıyla bunun hayata geçirilmiş olması bizim için çok önemli." dedi.

Goşica Kadınlar Derneğine gelecekte daha büyük başarılara imza atmaları için desteklerini sunmak istediklerinin altını çizen Sakar, gelecek dönemde de yeni projeler hayata geçirebileceklerini ifade etti.

TİKA Priştine Koordinatörü Dinçer, TİKA'nın bu projesinin, halkın köyden kente göç etmesinin önlediğini belirterek, "Beş adet cihaz verdik: pastörizatör, bir tane ısı dengeleyici cihaz var, iki tane ayırıcı masa var, bir de yine peyniri içinde ürettikleri bir başka makine daha var, karıştırıcı var. Zaten çok ileri, üst düzey bir teknoloji gerektirmiyor ama sonuçta tarımsal üretimle ilgili." şeklinde konuştu.

Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu da Kosova'nın üreticilerinden alarak, makinelerimizi de Kosovalı üreticilerden alarak Kosova'nın makine üreten işletmelerine de bir nevi destek oluyoruz, onlarla proje ortaklığı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla çarpan etkisinin fazla olduğu bir proje. Derneğin üyesi olarak 17 kadın var. Bu demektir ki 17 aile bu projeden birincil derece faydalanıcı olacaktır. Onların da 200'ün üzerinde keçileri var. Butik bir proje. Ancak nitelikli bir proje olduğunu düşünüyoruz."

Viti Belediye Başkanı Haliti de TİKA'ya yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, belediyeleri ile Türk kurumları arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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