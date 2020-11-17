TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı

17.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:32
TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Kosovalı veteriner hekimlere yönelik "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" video konferans yönetimiyle başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Kosovalı veteriner hekimlere yönelik "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" video konferans yönetimiyle başladı.

Kosova Veteriner Hekimler Odası iş birliğindeki programın açılışında konuşma yapan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Kosova'da bugüne kadar 300'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeleri hayata geçirirken alanından uzman isimlerden gereken desteği aldıklarını vurgulayan Çevik, TİKA'nın Kosova'da genellikle yardım gereken alanlara yatırımlar yaptığını aktardı.

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Nehat Ramadani de TİKA'nın Kosova'da tarım ve diğer alanlardaki taahhüdünü çok takdir ettiğini dile getirdi.

İstanbul'a gerçekleştirdiği bir ziyaretin ardından Türkiye'nin salgına karşı aldığı tedbirler karşısında hayrete düştüğünü belirten Ramadani, "Türk kurumlarının bu konuda yapmış olduğu tüm bu başarılı çalışmaları yakın gelecekte yakından görmeyi arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gıda güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Sakar, salgının sona ermesi ve ardından yapılacak karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ise gıda güvenliğinin krize dönüşeceği dönemde tarımsal diplomasi çalışmalarını hızlandıran TİKA'yı takdir ettiklerini, tecrübe paylaşımı konusunda her zaman TİKA'nın yanında olacaklarını söyledi.

Dr. Engin Ünay ve Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz'ün sunumları ile başlayan eğitim programında 5 gün boyunca 80'i aşkın Kosovalı veteriner hekim eğitim alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

İlgili Haberler

Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı
Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı
Rektör Aldemir'den, Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Rektör Aldemir'den, Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na 'hayırlı olsun' ziyareti
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtmayla mücadelede destek
TİKA'dan Namibyalı çiftçilere sıtmayla mücadelede destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şafak Sezer Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Milli Kamera Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 01:37:18. #1.15#
title