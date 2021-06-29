TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği
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TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği

TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki bir sağlık merkezine felçli hastalar için tıbbi ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki bir sağlık merkezine felçli hastalar için tıbbi ekipman desteği sağladı.

TİKA Nur Sultan Koordinatörlüğü tarafından temin edilen, ileri düzey felçli hastaların tedavisinde kullanılan 536 tıbbi cihaz, Nur Sultan Multidisipliner Tıp Merkezine teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, TİKA Nur Sultan Koordinatörü İsmail Gürlek, Nur Sultan Devlet Multidisipliner Tıp Merkezi Müdürü Muhtar Tuleutayev ile sağlık çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak tıp alanında elde edilen bilgi ve tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Özellikle tıp alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Dolayısıyla TİKA'nın öncülüğünde yapılan hem teorik eğitim hem tıbbi cihaz desteğinin Kazakistanlı kardeşlerimize yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum bu karşılıklı iş birliği devam eder." dedi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Gürlek de söz konusu merkezde felçli hastaların tedavi edildiği bölümün kapasitesinin 100 hasta olduğunu ve aynı anda 45 hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Gürlek, "Bu doğrultuda merkezde Türkiye ve Avrupa standartlarında bir fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü veya FTR kliniği oluşturulmasına dair çalışma analizi yaptık. Başkanlığımızca gerçekleştirilen projeyle fiziksel engelli veya travmatik hasar oluşmuş hastaların rehabilite edilmesinde, hastanenin ilgili birimleri arasında taşınmasında kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar teslim ettik. Bu sayede klinikteki odaları hasta ve hasta yakınlarını düşünerek yeni teknolojik üst düzey konforda donanımını sağladık." dedi.

Gürlek, hibe edilen tıbbi cihazlara ilişkin Türk uzmanlar tarafından merkezdeki sağlık çalışanlarına uygulamalı ve teorik eğitimlerin de verildiğini dile getirdi.

Nur Sultan Multidisipliner Tıp Merkezi Müdürü Tuleutayev de AA muhabirine yaptığı açıklamada, felçli hastaların tedavi edildiği bölümün 1,5 yıl önce açıldığını ifade ederek, "Felçli hastalar bölümünde tedavi süreci zor ve kapsamlı tedavi cihazlarını gerektiriyor. Bu alanda destek almak için yaklaşık 2 ay önce TİKA ile iş birliği yürütmeye başladık. Kendilerine merkez çalışanları ve hastaları adına böyle bir destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tuleutayev, daha önce merkezde felçli hastaların sadece yatılı olarak tedavi gördüklerini ancak TİKA tarafından temin edilen tıbbi cihazlar sayesinde dışarıdan da günlük olarak hasta kabul etmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Törende, Türk uzmanlar tarafından verilen uygulamalı ve teorik eğitimi alan merkez çalışanlarına sertifikaları da takdim edildi.

TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği
TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği
TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği
TİKA'dan Kazakistan'a felçli hastalar için tıbbi cihaz desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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