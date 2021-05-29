TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek

TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzur Evi'ne donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzur Evi'ne donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, yaşlı ve hasta bakımı için yaklaşık 39 bin avro değerinde donanım desteği sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ksaver Huzur Evi'ne sanayi tipi çamaşır makinesi, hasta yıkama sedyesi ve yatak hibe edildiği aktarıldı.

Huzur Evi Müdiresi Snjezana Bubenik, teslim töreninde yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin kurumun çalışmalarını kolaylaştıracağını anımsatarak, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Bubenik, desteğin, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostluğun göstergelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek
TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek
TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek
TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:55:29. #1.15#

title