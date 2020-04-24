TİKA'dan Covid-19 ile mücadele eden Mozambik'e destek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te Countınadores Derneği (OCM) ve Maputo Belediyesi işbirliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve hijyen malzemeleri verilmeye başlandı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te Countınadores Derneği (OCM) ve Maputo Belediyesi işbirliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve hijyen malzemeleri verilmeye başlandı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te Countınadores Derneği (OCM) ve Maputo Belediyesi işbirliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve hijyen malzemeleri verilmeye başlandı. "Hijyen Bilincinin Arttırılması" projesi kapsamında 7 yetimhane ve yaşlı bakım evi ziyaret edilip salgına karşı korunma yolları ile ilgili eğitim verilmesi ve hijyen malzemesi temin edilmesi planlanıyor. Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi amacıyla 14 kuralı anlatan posterler hazırlanarak şehrin farklı noktalarına asıldı.

İlk çalışma 1 Mayıs Yetimhanesinde, Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, TİKA ve Countinadores Derneği yetkilileri, Maputo Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinden Doktor Savaiva ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Danilo Teixeira konuşmasında TİKA ve Türkiye ile çalışma yapmaktan mutlu olduğunu bu sayede en yüksek risk gurubunda olan kişilere ulaşabileceklerini belirtti.

Büyükelçi Kızıltan ise 23 Nisan her zamanki gibi kutlanamasa da çocuklarla birlikte bu faaliyeti gerçekleştirmenin, onlarla birlikte olmanın memnuniyet verdiğini ifade etti.

Doktor Munguambe tarafından çocuklara ellerini nasıl yıkamaları gerektiği ve hastalıktan nasıl korunmaları gerektiğinin şarkılar ve tekerlemeler eşliğinde anlatılmasının ardından hijyen malzemeleri yetimhaneye teslim edildi.

Mozambik Hijyen Bilincinin arttırılması kapsamında 6 yetimhane ve yaşlı evi daha ziyaret edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA