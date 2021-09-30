TİKA, Arnavutluk'un Konispol şehrine servis aracı hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Arnavutluk'un güneyinde bulunan Konispol Belediyesine okul servis aracı desteğinde bulundu.

Konispol Belediyesinde bulunan Bido Sejko Lisesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Konispol Belediye Başkanı Shuaip Beqiri katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin deprem ve salgın döneminde olduğu gibi her zaman Arnavutluk'taki kardeşlerinin yanında olacağını belirtti.

Yerel yönetimlerle yakın iş birliği halinde Arnavutluk'taki belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yörük, "Konispol'e bugüne kadar yapılan yardımların miktarı 1 milyon avroya ulaşmış vaziyette. Ben de bugün devletimizin Konispol'e yeni bir yardımını, yeni bir hediyesini getirdim ama hepsinden önce Konispol halkına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'deki kardeşlerinin selamlarını getirdim. Buradaki öğrenim gören çocukların, lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli ve huzurlu bir şekilde gidip gelmelerini temin edebilmek açısından bugün Konispol Belediyesine bir servis aracı bağışladık." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Beqiri de özellikle son birkaç yıldır Türkiye'nin, belediyelerine somut yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Türk büyükelçiliği, TİKA, Alsar Vakfı ve Afyonkarahisar ile Seferihisar belediyeleriyle iş birliği yaptıklarını anımsatan Beqiri, "Temizlik filosu, içme suyu temini için su pompaları, okul için malzeme yardımı gibi somut yardımlardan bahsediyoruz ve son olarak bugün gerçekleşen yardım çocukların hizmetinde, çocukları 30 kilometrelik mesafeden taşıyacak." dedi.

Beqiri ayrıca, Türk Büyükelçiliği aracılığıyla, Türkiye hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletti.

Konispol'deki etkinlik ve görüşmelerin ardından Büyükelçi Yörük, Saranda Belediye Başkanı Adrian Gurma ile de bir görüşme gerçekleştirdi.