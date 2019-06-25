TİHEK'ten Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kurul üyesi Mehmet Altuntaş ve beraberindeki heyet, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Altuntaş ve beraberindeki heyet Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaretinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da, kamu kurumlarını ziyaret ederek, verilen hizmetleri yerinde gördüklerini söyledi.

Heyet olarak kamu ve özel sektöre gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, ulusal önleme mekanizması olarak verilen hizmetlerin ya da çalışma ortamlarının standartlara veya uluslararası sözleşmelere uygun olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade eden Altuntaş, şöyle konuştu:

"Ziyaret ettiğimiz mekanlarda özellikle, insanların daha rahat, konforlu ve insani ortamda yaşamalarını sağlamak için aranan şartlar var mı buna bakıyor, kişilerle birebir görüşerek, varsa şikayetlerini alıyoruz, aksaklıkları not ediyoruz. İdarecilerle görüşerek aksaklıkları kendilerine aktarıyoruz. Daha yapısal sorunlar olursa da kurumumuz, rapor halinde web sitesinde yayınlıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yıllık raporlar halinde iletiyoruz."

Altuntaş, kurum olarak 3 temel görevleri olduğunu dile getirerek, bunlardan birincisinin insan hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler bulunmak olduğunu aktardı.

İkinci temel görevlerinin ayrımcılıkla mücadele olduğunu, üçüncü görevlerinin ise ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında ziyaretlerde bulunmak olduğuna dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti:

"Ayrımcılık yapıldığını düşünen tüzel veya gerçek kişiler kurumumuza başvuru yapabiliyor. Ayrıca ulusal önleme mekanizması kapsamında cezaevleri ve karakol gibi yerlerle ilgili bir aksaklık veya hak kaybı varsa bununla ilgili de vatandaşlarımız kurumumuza başvuru yapabiliyor. Kendisi gelip başvuru yapabildiği gibi internet ortamından da başvuru yapılabiliyor. Bunları kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca kurumumuzun resen inceleme yetkisi de var. Bir konuyla ilgili kurul kararıyla bir araştırma, resen inceleme kararı da verebilir."

Altuntaş, kurum olarak idari yaptırım yetkilerinin de olduğuna dikkati çekerek, 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulayabildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA