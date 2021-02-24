Tiger Woods: ABD'li golf efsanesi, geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı
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BBC

Tiger Woods: ABD'li golf efsanesi, geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı

24.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:11
Tiger Woods: ABD'li golf efsanesi, geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı

Dünyaca ünlü ABD'li golf yıldızı Tiger Woods Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı.

Dünyaca ünlü ABD'li golf yıldızı Tiger Woods Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan 45 yaşındaki Woods'un iki bacağının kırıldığı, ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza sırasında arabasında yalnız olan golfçünün aracı takla atarak ters döndü. Woods araçtan kesici aletler yardımıyla çıkarıldı.

2017 yılında Woods araç kullanırken uyuyakalması üzerine alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Woods olayın ardından dikkatsiz araba kullanmakla suçlanmıştı.

Woods 2009 yılında da evinin önünde kaza yapmıştı. Kaza o dönem eşini aldattığının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Woods bu skandal sonucu bazı büyük sponsorluk anlaşmalarını kaybetti.

BBC Golf Muhabiri Iain Carter, BBC Radio 5'te yaptığı yorumda, "Tiger Woods golf kariyerinde devasa noktalara tırmanmasının yanı sıra, kişisel yaşamında büyük düşüşleri de yaşamına sığdırdı. Bu kaza da kariyerinde çok önemli bir anı temsil edeceğe benziyor" dedi.





Uzun yıllar golf dünyasının zirvesinde yer alan Tiger Woods, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasındaydı.

2014 ve 2015'te iki kez sırtından ameliyat olan Woods, sakatlığının ardından birinci sıradan ilk 500'ün altına kadar düştü.





30 Aralık 1975 tarihinde ABD'nin Californiya eyaletinde dünyaya gelen Tiger Woods, inişli çıkışlı kariyerine rağmen tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak biliniyor.

BBC
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