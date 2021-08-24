TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı

TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yem bitkisi tritikale hasadının ardından koyunların kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için sap balyalama çalışması başlatıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yem bitkisi tritikale hasadının ardından koyunların kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için sap balyalama çalışması başlatıldı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen tritikalenin çok güzel bir yem bitkisi olduğunu, hem sapından hem de tanesinden verim alındığını belirtti.

Tritikale hasadının tamamlanmasının ardından işletmelerinde sap balyalama çalışması başlattıklarını aktaran Keskin, "Kurak geçen bir yıla rağmen 12 bin 350 dekar alanda iyi bir rekolteyle tritikale hasadını tamamladık. Koyunların kışlık yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tritikale sapını balyalama çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı
TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Cimilli İbo Aleyna Tilki
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:54:58. #1.16#

title