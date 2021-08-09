TİGEM'den fıstık çalan 2 zanlı tutuklandı
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TİGEM'den fıstık çalan 2 zanlı tutuklandı

TİGEM'den fıstık çalan 2 zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait bahçeden Urfa Fıstığı çalan 2 zanlı, sırtladıkları çuvaldan şüphelenen polis ve bekçiler tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait bahçeden Urfa Fıstığı çalan 2 zanlı, sırtladıkları çuvaldan şüphelenen polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İlçedeki 1007'nci cadde üzerinde devriye gezen mahalle bekçileri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, sırtında çuval olan 2 şahıstan şüphelendi. Şahısları durdurup sırtlarındaki çuvalı kontrol eden ekipler, içerisinde Urfa Fıstığı olduğunu gördü. Şahısların fıstıkları nereden getirdiklerini araştıran ekipler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'ne ait bahçeden çaldıklarını belirledi. Gözaltına alınan E.S.E. ve M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ahmet Atan/İHA)

TİGEM'den fıstık çalan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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