TİGAD'dan Haberler.com'a ziyaret

20.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:36

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı İzzet Aydın ve TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçcel, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üç haber sitesinden biri olan Haberler.com'un Genel Yayın Yönetmeni Serra Timur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'yi ziyaret etti.

AYDIN, TİGAD'A DAVET ETTİ

TİGAD heyeti, Timur ve Kızıltepe'ye dernek hakkında bilgiler verdi. TİGAD Genel Başkanı Aydın, Timur'u TİGAD'a davet etti. Timur, TİGAD'a destek mesajları verirken, dernek yönetiminde yer almaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ayrıca, yeni derneğin internet gazetecileri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İNTERNET GAZETECİLERİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR"

Kızıltepe de, TİGAD'ın bugün gazeteci statüsünde nitelendirilmeyen internet gazetecileri için önemli bir misyon üstlendiğini belirterek "Maalesef günümüzde internet gazetecileri hak ettiği değeri görmüyor. Bu konuda İnternet Gazeteciliği Derneği'ne ciddi bir görev düşüyor. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı