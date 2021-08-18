Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
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Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı Aksaray'da ticari taksi ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da ticari taksi ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesinden Şamlı Mahallesi istikametine seyreden Emre K. idaresindeki KR RS 680 yabancı plakalı Audi marka cip Çerdiğin Mahallesinden Hasas Mahallesi istikametine seyreden Özcan D. yönetimindeki 68 T 0094 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kaza sonucu ticari taksi sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksi ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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