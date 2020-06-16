Ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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Ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçerken ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Durdu Tekellioğlu, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
16.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:06

Antalya'da yolun karşısına geçerken ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Durdu Tekellioğlu, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 5 gün önce meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Hüseyin Avcı'nın kullandığı 07 LDP 35 plakalı ticari araç, emniyet müdürlüğünü geçtikten sonra yolun karşısına geçmekte olan Durdu Tekellioğlu'na çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Durdu Tekellioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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