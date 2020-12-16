Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü

16.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:04
Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında güvenli ticaret protokolü imzalandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında güvenli ticaret protokolü imzalandı. Protokole göre, oda üyelerine Ziraat Bankkart Başak aracılığı ile mal alım satımların uzun vadeli imkan sunulacak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odasında imzalanan protokole Oda yönetim kurulu başkanı Paşa Ağdemir ve Ziraat Bankası Gemlik Şube Müdürü Zeki Uysal imza koydu. İmza töreninde GTSO Genel sekreteri Emre Gemicioğlu'da hazır bulundu. Protokol ile alakalı bilgilendirme yapan Ziraat Bankası Şube müdürü Zeki Uysal, Güvenli Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ile; "Alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye işyeri ve kurumsal kart alt yapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabileceklerdir. Sisteme katılan alıcı ve satıcılar kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini arttıracaklardır. "Alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcıların ürün ve hammaddeye daha hızlı ulaşmaları sağlanacak" dedi.

Zeki Uysal, "Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar ve vadeli kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini de esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor" ifadesini kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı Paşa Ağdemir de imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte, üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına kurum ve kuruluşlar tarafından alternatif mekanizmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası işbirliğinde Oda üyelerinin mal alımlarında esnek vadelendirme ve taksit imkanı sağlayarak nakit akışını kolaylaştıracak olan "Bankkart güvenli ticaret protokolünü" hayata geçirmiş bulunuyoruz. Proje, taraflar arasındaki ticaretin kart sistemi üzerinden güvenle yapılmasını ve iş hacimlerinin büyütülmesini amaçlıyor. Bu sayede tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcı üyelerimizin güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz" dedi. - BURSA

Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı
Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte gözaltı
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'ın acı günü
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'ın acı günü
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:05:36. #1.14#
title