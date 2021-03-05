Ticaret Bakanı Pekcan KKTC'de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Pekcan ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı karşıladı. Pekcan, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile görüşme gerçekleştirecek.

Pekcan daha sonra sivil toplum örgütleri ve iş dünyası ile görüşmeler yapacak.

Bakan Pekcan'a Lefkoşa ziyaretinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Pendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TMB Başkanı Mithat Yenigün eşlik ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı