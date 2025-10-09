En düşük atama puanları yaklaşık 87 civarında seyrederken, en yüksek puanlar 98-100 bandına kadar çıktı. Bu durum, tıbbi sekreterlik bölümünün kamu istihdamında oldukça talep gören bir kadro haline geldiğini ortaya koyuyor. Ortaöğretim düzeyinden yapılan sınırlı sayıdaki alımlarda ise taban puanlar 80-86 aralığında gerçekleşti. Tıbbi sekreterlik taban puanları 2025 kaç, tıbbi sekreterlik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

Sonuçlara bakıldığında, tıbbi sekreterlik kadrosuna yerleşebilmek için KPSS önlisans puan türünde en az 87 ve üzeri almak, adayların atama şansını ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle, sağlık alanında görev almak isteyen adayların yüksek bir hazırlık disipliniyle çalışmaları ve tercih sürecini dikkatle yönetmeleri önem taşıyor.

2024 yılında yapılan alımlarda taban puanlar 81 civarında seyrederken, 2023 yılında bazı kadrolara 65 puanla yerleşen adaylar olmuştu. Ancak kontenjan sayılarının azalması ve başvuru yoğunluğunun artması, 2025'te taban puanların ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

Son üç yılın verileri değerlendirildiğinde, her geçen yıl tıbbi sekreterlik kadrosuna olan talebin arttığı görülüyor. Bu da önümüzdeki yıllarda da puanların yükselmeye devam edebileceği anlamına geliyor. Adayların sadece KPSS puanlarına değil, tercih sıralamasındaki stratejik yaklaşımlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

2025 TIBBİ SEKRETERLİK ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tıbbi sekreterlik kadrosu için yeni alım ilanının ne zaman yayınlanacağı ise adayların en çok merak ettiği konular arasında. Sağlık Bakanlığı'nın yıl içinde yaklaşık 19 bin kişilik bir personel alımı planladığı ve bu alımlar içerisinde tıbbi sekreterlik kadrosuna da önemli bir kontenjan ayrılacağı kulislerde konuşuluyor.

Alım ilanının yakındayayınlanması bekleniyor. Bu süreçte önce kadro ve branş dağılımı belirlenecek, ardından başvuru kılavuzu ÖSYM'ye gönderilecek. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başvuru ekranı da açılacak ve adaylar tercihlerini sisteme girebilecek.

İlan sürecinin başlamasıyla birlikte başvuruların kısa sürede tamamlanması ve atamaların yıl bitmeden yapılması planlanıyor. Bu da adaylara 2025 bitmeden kamuya yerleşme şansı verecek.

ADAYLARA ÖNERİLER

Tıbbi sekreter olarak atanmak isteyen adayların şimdiden hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor. KPSS puanı yüksek olan adaylar, tercih sürecinde daha avantajlı konuma geliyor. Ayrıca ilan yayınlandığında hızlı şekilde tercih listesi oluşturmak, rakip adaylardan öne geçmek açısından önem taşıyor.

Başvuru kılavuzu yayınlanmadan önce geçmiş yılların taban puanlarını analiz etmek, tercih yapılacak illeri belirlerken büyük avantaj sağlıyor. Özellikle büyükşehirlerde puanlar daha yüksek, küçük illerde ise daha düşük seviyelerde oluşuyor. Bu nedenle tercih listesini dengeli hazırlamak, atanma ihtimalini artıracaktır.

PSS önlisans puan türünde en az 87 ve üzeri almak artık kritik bir eşik haline gelmiş durumda. Bu nedenle adayların çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve ilan duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.