Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kaplan: "Vertigo birçok hastalıkla karışabilir, bunlardan en önemlisi beyin tümörüdür"



DİYARBAKIR - Toplumun büyük bir kesiminde görülen ve baş dönmesine bağlı olarak ortaya çıkan vertigo hastalığının belirtilerinin, beyin tümörü ve direk beyne yönelen kanser hastalıklarının belirtileri ile benzerlik gösterdiği bildirildi.

Toplumun büyük bir bölümünde bulunan ve vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve bayılmalarla kendini belli eden vertigo hastalığının belirtilerinin beyin tümörü ve beyne yönelen kanser hastalığı belirtileri ile benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Ali Kaplan, vertigonun toplumda azımsanmayacak derecede görülen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Hastalığın kendisini özellikle şiddetli baş dönmeleri ile gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kaplan, "En sık tipi olanı da pozisyonel dediğimiz, hastalarda belirli bir pozisyondan diğerine geçişlerde baş dönmesi şiddetlerinin arttığı durum olarak adlandırılabiliyor. Tabi ki birçok hastalıkla karışabilir, bu anlamda vertigo açısından dikkatli olmak lazım. Baş dönmeleri şikayetlerin olduğunda, vertigo gibi birçok hastalığın da tedavilerinin olduğunu bilmek lazım. Vertigo tedavisi olan bir hastalıktır. Belli, özellikle pozisyonel vertigoda da belli pozisyonların, hareketlerin kısıtlanması sonucu ve bir takım egzersizlerin yapılması sonucu ve medikal tedavilerin yapılması sonucu hastalar tamamen düzelebiliyor ve daha sonra nüksler yaşanabiliyor" dedi.

"Vertigo ile beyin tümörü benzerlik gösteriyor"

Vertigo şikayetinin özellikle beyin ile ilgili olan tümörlerde benzerlik gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaplan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bunların ayrıt edilmesinde ve zaman zaman doktora başvurmaların önemli olduğunu söylememiz lazım. Vertigodaki baş dönmeleri beyin tümörlerinde veya beyne ulaşmış kanser türlerinde aynı şekilde olabilir. Ayrım nasıl olur, bir kere kanser türündeki baş dönmeleri herhangi bir tedavi almadan düzelmez, fakat vertigoda egzersizlerle veya tedavilerle bu baş dönmeleri düzelebiliyor. O yüzden ikisinin en büyük ayrımlarından biri tedavisiz düzelmemesi ve düzelmesi olarak belirtilebilir. İkincisi de sık gördüğümüz pozisyonel vertigo hastalığında hareketle baş dönmesi şikayetlerinin artması, bu direk beyine ulaşmış kanser hastalarında bu şikayetler hareketten bağımsız gelişmesi bu kanserdeki baş dönmelerinin en önemli özelliğidir. Diğer bir ayrıt edici özellik de, beyin tümörü hastalığında ek olarak bayılma şikayetleri olabilir. Epileptik nöbetlerin beyin tümörlü kanserli hastalarda sık eşlik etmesi bu bulgulara vertigodan ayrımına katkı sağlayabilir. Bir diğer özellik de, beyin tümöründe şiddetli zonklayıcı baş ağrısı şikayetleri fazladır ve bunlar ağrı kesicilerle neredeyse azalmaz. Baş dönmesi şikayeti olan hastaların bu özelliklere dikkat etmeleri ve zaman kaybetmeden uzman hekime başvurmaları gerekir."