THY'nin kaptan pilotu motosiklet kazasında yaşamını yitirdi - Haberler
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THY'nin kaptan pilotu motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY'nin kaptan pilotu motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki Blaine, tatil için gittiği Baja California'da trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Blaine'nin müdahaleye karşın kurtarılamadığı öğrenildi.

THY, pilotun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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